Минмол РТ: Молодежь создает атмосферу гостеприимства на саммите БРИКС

Фото: https://t.me/minmol_rt16/

На саммите БРИКС в Казани работают 150 волонтеров и 25 представителей студенческих сервисных отрядов из Татарстана. Вместе они создали на мероприятии атмосферу гостеприимства, рассказали в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Так, студотрядовцы на саммите трудятся официантами и помощниками поваров. Они работают на территории МВЦ «Казань Экспо».

Фото: https://t.me/minmol_rt16/

Волонтеры совместно с оперативным штабом обеспечивают доступность и организацию события. В том числе они оказывают языковую поддержку на выставке «Сделано в Татарстане», организованной рядом со зданием Государственного Совета РТ, в медицинских пунктах и при сопровождении делегаций.

Сегодня с волонтерами встретился глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября.