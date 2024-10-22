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Минмол РТ: Молодежь создает атмосферу гостеприимства на саммите БРИКС
На саммите БРИКС в Казани работают 150 волонтеров и 25 представителей студенческих сервисных отрядов из Татарстана. Вместе они создали на мероприятии атмосферу гостеприимства, рассказали в пресс-службе Минмолодежи РТ.
Так, студотрядовцы на саммите трудятся официантами и помощниками поваров. Они работают на территории МВЦ «Казань Экспо».
Волонтеры совместно с оперативным штабом обеспечивают доступность и организацию события. В том числе они оказывают языковую поддержку на выставке «Сделано в Татарстане», организованной рядом со зданием Государственного Совета РТ, в медицинских пунктах и при сопровождении делегаций.
Сегодня с волонтерами встретился глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.
Саммит БРИКС состоится в столице Татарстана с 22 по 24 октября.
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