Минмолодежи РТ и Приволжский университет спорта договорились о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам молодежи РТ и Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма. Документ подписали министр Тимур Сулейманов и и. о. ректора Рафис Бурганов, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Один из самых важных периодов в жизни каждого человека — студенчество. За время обучения закладывается прочный фундамент на всю жизнь, открывается большая палитра возможностей для самореализации, поиска себя и построения своей жизненной траектории. И именно поэтому для министерства крайне важно выстраивание взаимодействия на долгосрочной перспективе с вузами. Кроме того, мы будем укреплять сотрудничество и с предприятиями республики», — отметил Тимур Сулейманов.

«Только вместе с образовательными организациями и предприятиями возможно создание необходимых условий для профессионального и личностного развития молодежи. Главным условием этой работы являются кадры, для этого у нас есть Корпоративный университет Министерства по делам молодежи РТ, который вместе с высшими учебными заведениями мы планируем преобразовать в полноценный центр компетенций молодежной политики», — добавил Тимур Сулейманов.

В рамках соглашения обозначены намерения по развитию сотрудничества в областях творчества, образования и науки. Запланирована работа по созданию условий для развития творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.

Кроме того, предполагается реализация инновационных развивающих подходов в системе молодежной политики, реализация на базе университета образовательных программ, тренингов и мастер-классов для специалистов, работающих в этой сфере, а также профориентационная работа с организацией летней практики на базе вуза.