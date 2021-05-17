Минлесхоз РТ: После десятилетнего перерыва в Татарстане зафиксировано 6 лесных пожаров

В Татарстане этой весной впервые после десятилетнего перерыва зафиксировано шесть лесных пожаров. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«За последние десять лет в лесах республики не было допущено чрезвычайных ситуаций. К сожалению, текущий год проходит для нас в более сложных условиях. В текущем году мы отмечаем переход огня из других категорий в лес. Таких случаев было зафиксировано шесть. Мы их трактуем как лесные пожары. Благодаря оперативности нашего инспекторского состава и материально-техническому оснащению огонь подавляется в ближайшие два часа», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Спикер пояснил, что по лесному законодательству и нормативам тушение пожара считается успешным, если лесоводы справляются с огнем в течение первых суток. Вышеназванные случаи были квалифицированы как лесные пожары по той причине, что огонь вспыхнул на федеральных землях лесного фонда.

«Это были беглые низовые пожары, когда сгорела прошлогодняя листва и сухая трава. По многим случаям мы даже не отмечаем ущерба. По каждому случаю мы передали информацию в Федеральное агентство лесного хозяйства, природоохранную прокуратуру и ФБУ «Авиалесоохрана». От лесоводов на территориях направлены соответствующие заявления в адрес районных отделений МВД, приглашены специалисты пожнадзора, дознаватели», — добавил он.

Ильгизар Зарипов отметил, что в Минлесхозе РТ надеются: правоохранительные органы дадут объективную оценку сложившейся ситуации. Кроме того, возможно, будут определены люди, причастные к возникновению лесных пожаров.

«Общероссийская статистика по возникновению лесных пожаров такова, что девять из десяти лесных пожаров считаются рукотворными. Но с учетом климата нашей республики я считаю, что 100% пожаров, которые возникли, носят рукотворный характер», — подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства РТ.

Всего в 2021 году по данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на территории Татарстана зарегистрированы 694 термические точки, что в два раза больше этого показателя за прошлый год.