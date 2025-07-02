Минлесхоз РТ на четверть завершил строительство противопожарных дорог

Дороги противопожарного назначения общей протяженностью 30,7 км построены в этом году в Татарстане. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«Работы по строительству дорог противопожарного назначения проводятся для повышения оперативности реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Они обеспечивают проезд специализированной техники и мобильных групп к потенциально опасным участкам, особенно в удаленных и труднодоступных районах», – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Также по его словам в республике проведена реконструкция имеющихся лесных дорог общей протяженностью 115,3 км. План выполнен на 27%.

«Завершили оба вида работ специалисты Ислейтарского, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесхозов республики», – отметил Ильгизар Зарипов.

Строительство и реконструкция дорог противопожарного назначения соответствует целям и задачам регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».