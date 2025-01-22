Минлесхоз Татарстана закупит 31 квадрокоптер и направит в районы

Главные итоги работы лесной отрасли Татарстана по нацпроекту «Экология» в 2024 году, а также квадрокоптеры, сувениры и цифровые разработки были представлены сегодня на выставке в Минлесхозе РТ. Выставка прошла в рамках итоговой коллегии ведомства.

«Здесь представлены беспилотные системы. Квадрокоптеры используются для проведения контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, оценки состояния лесов при проведении государственного контроля и надзора», - рассказал «Татар-информу» ведущий советник отдела госконтроля и надзора Минлесхоза РТ Ильназ Хусаинов.

В своей работе лесники Татарстана квадрокоптеры используют весь год, в том числе во время пожароопасных сезонов.

«В отделе госконтроля министерства квадрокоптер используется при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. Еще несколько квадрокоптеров есть в районах. В этом году планируется закупка еще 31 квадрокоптера российского производства, которые будут отправлены в районы республики», - отметил Хусаинов.

Техника помогает оперативно выявлять незаконные рубки, оценивать качество выполненных работ по лесовосстановлению, очистке лесосек от порубочных остатков, а также проводить контроль за лесопользователями.

Цифровую базу данных о землях лесного фонда Татарстана на выставке представила руководитель проектов компании «ИнноГеоТех» Раушания Хуснутдинова. По ее словам, ранее информация о границах лесов была лишь на бумаге. Но площади лесов постоянно меняются, чтобы сведения были актуальными, их потребовалось перевести в цифровой формат.

«Цифровая база содержит все данные о землях лесного фонда Татарстана. Данные переведены в цифровой векторный формат и представлены на одной платформе. Проведены работы по визуализации лесных участков, попавших под действие лесной амнистии», - отметила Хуснутдинова.

Также на отраслевой выставке показали результаты оцифровки лесных насаждений республики. Масштабную работу провел Фонд пространственных данных для выявления лесов, не вошедших в последнюю инвентаризацию гослесфонда.

«Создание векторного слоя с границами земель, покрытых лесными насаждениями, проводилось с учетом условий произрастания. Это, к примеру, придорожные лесные полосы, полезащитные лесные насаждения, лесные насаждения для защиты от неблагоприятных факторов, леса государственного назначения, пашни и другие участки», – пояснил директор Фонда пространственных данных РТ Дмитрий Лунегов.

По его словам, сейчас работы по оцифровке проведены по всем районам республики, по 30 из них подписаны акты.

«Оставшиеся районы находятся на стадии оформления пакета документов для направления на согласование с муниципалитетами и Министерством лесного хозяйства республики», – добавил Лунегов.

Сувенирную продукцию на выставке в Минлесхозе РТ представили Сабинский, Нурлатский, Арский и Зеленодольский лесхозы, а также Лубянский лесотехнический колледж.

видео: «Татар-информ»