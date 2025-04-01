Минлесхоз Татарстана зафиксировал 82 возгорания возле лесов с начала года

С начала года в Татарстане зафиксировано 106 термических точек и 82 случая возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. А с начала пожароопасного сезона, открывшегося 31 марта, зарегистрированы две термические точки и два случая возгораний. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В этом году ранняя весна. Основные причины происшествий – возгорания травы и камыша. Для предупреждения возникновения лесных пожаров ведется космический и наземный мониторинг пожароопасной обстановки», – пояснил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В лесах республики запрещается:

– оставлять, сжигать мусор или поджигать сухую траву;

– разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах;

– бросать на землю непотушенные спички и окурки;

– использовать неисправный транспорт, выдающий искры;

– использовать пиротехнику.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах чревато административным штрафом для граждан в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 400 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, нужно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (843) 221-37-95.