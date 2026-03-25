Общество 25 марта 2026 13:05

Минлесхоз Татарстана успешно прошел инспекцию перед пожароопасным сезоном

Фото: пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ

Итоги проверки готовности Министерства лесного хозяйства Татарстана и подведомственных учреждений к предстоящему пожароопасному сезону подвели в Департаменте лесного хозяйства Приволжского федерального округа. Специалисты осмотрели ряд лесопожарных станций с 16 по 21 марта, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

В ходе проверок внимание уделялось укомплектованности станций техникой, оборудованием и средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, состоянию зданий и сооружений, подготовке персонала и наличию технической документации, регламентирующей работу лесопожарных станций.

По результатам инспекции министерство и его подведомственные учреждения были признаны готовыми к пожароопасному сезону в лесах 2026 года.

Роспотребнадзор назвал районы Татарстана с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

24 марта 2026
