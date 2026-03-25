Минлесхоз Татарстана успешно прошел инспекцию перед пожароопасным сезоном

Итоги проверки готовности Министерства лесного хозяйства Татарстана и подведомственных учреждений к предстоящему пожароопасному сезону подвели в Департаменте лесного хозяйства Приволжского федерального округа. Специалисты осмотрели ряд лесопожарных станций с 16 по 21 марта, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

В ходе проверок внимание уделялось укомплектованности станций техникой, оборудованием и средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, состоянию зданий и сооружений, подготовке персонала и наличию технической документации, регламентирующей работу лесопожарных станций.

По результатам инспекции министерство и его подведомственные учреждения были признаны готовыми к пожароопасному сезону в лесах 2026 года.