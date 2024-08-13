Минлесхоз Татарстана спрогнозировал дату закрытия пожароопасного сезона в лесах

Несмотря на дожди и прохладную погоду в августе, в сентябре жара может вернуться. Поэтому пожароопасный сезон в лесах будет закрыт в привычные сроки, не ранее октября. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Минлесхозе РТ.

«В 2023 году пожароопасный сезон в лесах был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней. По предварительным данным, в этом году пожароопасный сезон в лесах будет закрыт также в середине октября», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Спикер отметил, что обычно пожароопасный период завершается с установлением устойчивой дождливой погоды. Однако риск возникновения лесных пожаров высок и в осенний период.

«Дачники и садоводы приводят в порядок свои приусадебные участки, грибники, охотники или просто отдыхающие могут оставить непотушенные костры и окурки. Тем временем сухая трава, опадающая листва, ветреная погода – все это становится благоприятными факторами для быстрого распространения огня», – заметил Кузюров.

Напомним, в Татарстане реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.