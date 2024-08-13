Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минлесхоз Татарстана спрогнозировал дату закрытия пожароопасного сезона в лесах
Несмотря на дожди и прохладную погоду в августе, в сентябре жара может вернуться. Поэтому пожароопасный сезон в лесах будет закрыт в привычные сроки, не ранее октября. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Минлесхозе РТ.
«В 2023 году пожароопасный сезон в лесах был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней. По предварительным данным, в этом году пожароопасный сезон в лесах будет закрыт также в середине октября», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
Спикер отметил, что обычно пожароопасный период завершается с установлением устойчивой дождливой погоды. Однако риск возникновения лесных пожаров высок и в осенний период.
«Дачники и садоводы приводят в порядок свои приусадебные участки, грибники, охотники или просто отдыхающие могут оставить непотушенные костры и окурки. Тем временем сухая трава, опадающая листва, ветреная погода – все это становится благоприятными факторами для быстрого распространения огня», – заметил Кузюров.
Напомним, в Татарстане реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»