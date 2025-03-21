Минлесхоз Татарстана сообщил об увеличении выплат молодым специалистам

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Единовременные выплаты молодым специалистам, пришедшим на работу в лесную отрасль, увеличены с этого года в Татарстане. Выплаты для выпускников СПО выросли со 150 тыс. до 300 тыс. рублей, а для выпускников вузов — с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В части кадрового потенциала проблемы существуют, но они не катастрофичны. Штаты укомплектованы на 90%. В последние годы при поддержке Раиса Татарстана выделяются единовременные выплаты молодым специалистам. С этого года они увеличены до 300 и 500 тыс. рублей», - рассказал он «Татар-информу» на выставке «Леса и продовольствие» в Казани.

На сегодняшний день лесничества и лесхозы республики предлагают 30 вакансий. Наиболее востребованы инженеры и мастера леса. Соискателям в районах предлагают зарплаты до 40-56 тыс. рублей, а также полный соцпакет, есть места в общежитии.

«У нас сильная ресурсная база, беспрецедентная поддержка Раиса Татарстана. Мы укомплектованы всеми необходимыми ресурсами в части технического оснащения, инвентаря, оргтехники, своевременно проводится ремонт учреждений. В республике создаются хорошие условия для работы, поэтому к нам приезжают учиться молодые люди из других регионов» , – подчеркнул Кузюров.

Он напомнил, что в послании Президента России Владимира Путина было сказано о необходимости поддержать лесников достойной зарплатой.

«Надеюсь, что инициатива найдет решение, и мы получим дополнительный импульс для привлечения кадрового потенциала в лесной комплекс Татарстана», – заключил Кузюров.

Выставка «Леса и продовольствие» открылась в Международный день лесов в Казанском государственном аграрном университете. На ней лесхозы Татарстана представили технику, используемую в работе во время лесопожарного и лесокультурного сезонов.