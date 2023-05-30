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Количество опасных термоточек в лесах Татарстана выросло в три раза
С начала года в Татарстане зафиксировано 855 термических точек в границах муниципальных образований – это в 3,6 раза больше, чем годом ранее. О мониторинге пожарной опасности в лесах на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«Учитывая метеоусловия на территории Татарстана, а также в связи с сохранением вероятности возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, жилые дома, хозяйственные и дачные постройки в республике во второй раз в этом году вынесено постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения введены на 21 календарный день», – сказал он.
Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики. Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, они действуют по 11 июня включительно. Татарстанцам нельзя посещать леса, въезжать на их территорию на автомобилях и проводить определенные работы.
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