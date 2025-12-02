Минлесхоз Татарстана сообщил о старте операции «Ель» с 15 декабря

Предновогодняя операция «Ель» стартует 15 декабря в Татарстане и продлится до 31 декабря. В это время будет организовано усиленное патрулирование леса для предотвращения незаконной рубки хвойных насаждений.

Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Незаконная рубка и повреждение лесных насаждений влечет административный штраф, размер которого для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Нарушитель, совершивший незаконную рубку, должен будет возместить ущерб», – рассказал он.

Если размер ущерба составляет 5 тыс. рублей и выше, то законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, предупредил Кузюров.