За год цены на продукцию лесного комплекса в Татарстане снизились почти в два раза

В 2022 году в Татарстане отмечается снижение цен на продукцию лесного комплекса почти в два раза по сравнению с предыдущим годом за счет насыщения внутреннего рынка готовой продукцией. Об этом заявил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Финансовое состояние государственных бюджетных учреждений — лесхозов в прошедшем году оставалось стабильным. Экономические санкции, геополитическая напряженность и логистические трудности привели к тому, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом на внутреннем рынке наблюдается снижение цен на продукцию лесного комплекса почти в два раза», — отметил он.

В прошлом году в республике было проведено 18 аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства. Выставлено более 1,7 тыс. лотов лесных насаждений в объеме более 1,3 млн куб. метров на общую сумму 350 млн рублей. Было продано 420 лотов в объеме 262 тыс. куб. метров на общую сумму 69 млн рублей.

Согласно данным Кузюрова, основным потребителем древесины в Татарстане является завод ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», работающий в ОЭЗ «Алабуга». В 2022 году из-за сложившейся ситуации по реализации готовой продукции завод остановил производство на двух линиях из трех. В результате он закупил на 25% меньше древесины по сравнению с 2021 годом, сохранив при этом закупочные цены на договорных условиях.