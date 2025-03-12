Минлесхоз Татарстана рассказал об авиапатрулировании лесов в 2025 году

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Госконтракт на услуги по авиационному патрулированию лесов Татарстана в 2025 году заключен Минлесхозом РТ. Для предотвращения лесных пожаров в этом году запланировано 265 летных часов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

«Авиапатрулирование будет проходить по четырем маршрутам, общая протяженность которых составляет 2190 километров. Длительность самого дальнего из них составит пять часов. Будет использоваться современное воздушное судно – Cessna 172, что обеспечит высокую эффективность и безопасность мониторинга», – сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Авиационный мониторинг будет проводиться на площади более 1,2 млн. гектаров и охватит весь лесной фонд республики.

«Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году – целевой индикатор регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие», – пояснили в пресс-службе.

Этот индикатор утвержден указом Президента России Владимира Путина в 2022 году и будет действовать до 2030-го. С 2025 года в России реализуются обновленные национальные проекты, рассчитанные на период до 2030 года.