Минлесхоз Татарстана рассказал о выплатах молодым специалистам

Единовременные выплаты для молодых специалистов лесной отрасли увеличены в этом году благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. С начала года восемь молодых специалистов воспользовались этой мерой поддержки.

Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Особое внимание мы уделяем вопросам привлечения молодых специалистов в отрасль. В 2025 году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова увеличен размер единовременных выплат для молодых специалистов. Выпускники профессиональных образовательных организаций теперь могут получить 300 тысяч рублей вместо прежних 150 тысяч, а выпускники высших учебных заведений – 500 тысяч рублей вместо 300 тысяч», – напомнил он.

Претендовать на получение государственной поддержки могут специалисты в возрасте до 35 лет, окончившие учебные заведения лесного профиля.

«Ключевое требование – трудоустройство в учреждения, подведомственные Министерству лесного хозяйства РТ, с обязательством отработать не менее трех лет с момента заключения соглашения», – подчеркнул Кузюров.