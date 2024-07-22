Минлесхоз Татарстана рассказал о нарушениях при сборе валежника

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В этом сезоне зафиксировано пять нарушений при сборе валежника в лесах Татарстана. Во всех случаях нарушители использовали бензопилы, за что оштрафованы. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Нарушения зафиксированы на территории Сабинского и Елабужского лесничеств во время патрулирования лесов.

«Жители республики могут свободно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Валежник – это сухие ветви или стволы деревьев, которые упали на землю в результате воздействия на них штормов, буреломов или значительных снегопадов, но которые не являются порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ», – пояснил начальник отдела государственного контроля и надзора министерства Айрат Ахмеров.

Спикер добавил, что люди могут собирать валежник в лесах без проведения рубок лесных насаждений исключительно ручным способом с применением инструментов, приспособлений и механизмов, приводимых в использование ручной силой.

«Граждане при сборе валежника обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. Нельзя рубить сухостой, если он стоит. За это можно получить штраф», – подчеркнул Ахмеров.