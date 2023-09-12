Минлесхоз Татарстана рассказал о миграции шелкопряда и раскрыл зарплаты лесников

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

«Непарный шелкопряд мигрировал из Башкортостана и Оренбургской области»

О непарном шелкопряде, зарплатах лесников и влиянии глэмпингов на леса Татарстана рассказал сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани. По данным Минлесхоза, лесам Татарстана угрожает опасный вредитель — непарный шелкопряд (Lymantria dispar). Полифаг объедает листья до 300 видов растений — это почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. От вредителя страдают дубы, березы, тополя, липы, ивы, сливы и яблони.

«Непарный шелкопряд — бабочка из семейства эребид. Самец и самка очень резко различаются как формой, так и окраской — отсюда и название. Это типичный лесной вредитель, в период массового размножения сильно объедает деревья на значительных площадях», — сообщил Кузюров.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В числе основных причин появления вредителя в регионе министр назвал миграцию бабочек из Башкортостана и Оренбургской области, погодно-климатические условия — мягкую зиму и жаркое засушливое лето, а также уменьшение численности энтомофагов — хищников, паразитов и других организмов, опасных для насекомых.

Сейчас специалисты Центра защиты леса РТ и лесничеств проводят осенние учеты численности непарного шелкопряда по яйцекладкам. По итогам работ будут запланированы мероприятия на 2024 год. Мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда проводятся наземным и авиационным способами.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

«Если предстоящая зима будет холодной, то яйцекладки вредителей леса замерзнут, из них не вылупятся гусеницы», — пояснил Кузюров.

В связи с запретом на применение пестицидов и агрохимикатов в границах населенных пунктов и рядом с источниками питьевого водоснабжения на таких территориях сотрудники лесничеств, лесхозов и волонтеры проводят нефтевание яйцекладок непарного шелкопряда. Они обрабатывают стволы деревьев отработанным машинным маслом и керосином.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

«В лесхозах заработные платы составляют до 45 тыс. рублей»

Как известно, в лесной отрасли зарплаты не самые высокие. Однако Минлесхозу Татарстана удалось решить эту проблему при поддержке регионального Правительства.

«В 2019 году мы выступили с инициативой в части повышения фонда заработной платы труда в министерстве и в подведомственных учреждениях. Инициатива была поддержана. В лесхозах на сегодняшний день заработные платы составляют от 37 до 45 тыс. рублей, а в лесничествах — от 30 до 35 тыс. рублей, в зависимости от стажа работы», — сообщил Равиль Кузюров.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Кроме того, для привлечения молодых лесников в отрасль введены стимулирующие меры поддержки. Это единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей.

«Сейчас активно работаем с федеральным центром, Рослесхозом по вопросу увеличения заработной платы для инспекторского, надзирающего состава. Надеюсь, что будем услышаны. Наша задача — сделать так, чтобы зарплаты лесников были максимально приближены к среднему республиканскому значению», — подчеркнул Кузюров.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Мы с пониманием относимся к развитию глэмпингов»

В последнее время в республике активно развиваются новые направления отдыха на природе, строятся глэмпинги и кемпинги. Лесники Татарстана следят за тем, чтобы в местах их размещения соблюдались правила пожарной безопасности, обеспечивалась сохранность зеленых насаждений.

«Позиция лесников такова: необходимо жесткое соблюдение всех правил и требований пожарной безопасности, бережное отношение к природе. Глэмпингов внутри лесного фонда у нас пока немного, есть в Зеленодольском районе. Мы им выставляем свои пожелания, а они разрабатывают проекты по освоению лесов, согласовывают с нашими специалистами», — сказал Кузюров.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Спикер заверил, что специалисты Минлесхоза Татарстана тщательно контролируют сохранность деревьев на этих территориях. «Рекреационная нагрузка на лес возрастает, но и людям нужен отдых на природе. Мы относимся к этому с пониманием», — подчеркнул Кузюров.

Глава Минлесхоза РТ отметил, что в целом в этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета региону было выделено финансирование в размере 96 млн рублей. Средства были направлены на работы по лесовосстановлению, формированию запаса семян лесных насаждений, закупку лесопожарной, лесокультурной техники и оборудования.

Региональный проект «Сохранение лесов» воплощается в жизнь в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.