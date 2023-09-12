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Минлесхоз Татарстана рассказал о миграции шелкопряда и раскрыл зарплаты лесников
«Непарный шелкопряд мигрировал из Башкортостана и Оренбургской области»
О непарном шелкопряде, зарплатах лесников и влиянии глэмпингов на леса Татарстана рассказал сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани. По данным Минлесхоза, лесам Татарстана угрожает опасный вредитель — непарный шелкопряд (Lymantria dispar). Полифаг объедает листья до 300 видов растений — это почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. От вредителя страдают дубы, березы, тополя, липы, ивы, сливы и яблони.
«Непарный шелкопряд — бабочка из семейства эребид. Самец и самка очень резко различаются как формой, так и окраской — отсюда и название. Это типичный лесной вредитель, в период массового размножения сильно объедает деревья на значительных площадях», — сообщил Кузюров.
В числе основных причин появления вредителя в регионе министр назвал миграцию бабочек из Башкортостана и Оренбургской области, погодно-климатические условия — мягкую зиму и жаркое засушливое лето, а также уменьшение численности энтомофагов — хищников, паразитов и других организмов, опасных для насекомых.
Сейчас специалисты Центра защиты леса РТ и лесничеств проводят осенние учеты численности непарного шелкопряда по яйцекладкам. По итогам работ будут запланированы мероприятия на 2024 год. Мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда проводятся наземным и авиационным способами.
«Если предстоящая зима будет холодной, то яйцекладки вредителей леса замерзнут, из них не вылупятся гусеницы», — пояснил Кузюров.
В связи с запретом на применение пестицидов и агрохимикатов в границах населенных пунктов и рядом с источниками питьевого водоснабжения на таких территориях сотрудники лесничеств, лесхозов и волонтеры проводят нефтевание яйцекладок непарного шелкопряда. Они обрабатывают стволы деревьев отработанным машинным маслом и керосином.
«В лесхозах заработные платы составляют до 45 тыс. рублей»
Как известно, в лесной отрасли зарплаты не самые высокие. Однако Минлесхозу Татарстана удалось решить эту проблему при поддержке регионального Правительства.
«В 2019 году мы выступили с инициативой в части повышения фонда заработной платы труда в министерстве и в подведомственных учреждениях. Инициатива была поддержана. В лесхозах на сегодняшний день заработные платы составляют от 37 до 45 тыс. рублей, а в лесничествах — от 30 до 35 тыс. рублей, в зависимости от стажа работы», — сообщил Равиль Кузюров.
Кроме того, для привлечения молодых лесников в отрасль введены стимулирующие меры поддержки. Это единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей.
«Сейчас активно работаем с федеральным центром, Рослесхозом по вопросу увеличения заработной платы для инспекторского, надзирающего состава. Надеюсь, что будем услышаны. Наша задача — сделать так, чтобы зарплаты лесников были максимально приближены к среднему республиканскому значению», — подчеркнул Кузюров.
«Мы с пониманием относимся к развитию глэмпингов»
В последнее время в республике активно развиваются новые направления отдыха на природе, строятся глэмпинги и кемпинги. Лесники Татарстана следят за тем, чтобы в местах их размещения соблюдались правила пожарной безопасности, обеспечивалась сохранность зеленых насаждений.
«Позиция лесников такова: необходимо жесткое соблюдение всех правил и требований пожарной безопасности, бережное отношение к природе. Глэмпингов внутри лесного фонда у нас пока немного, есть в Зеленодольском районе. Мы им выставляем свои пожелания, а они разрабатывают проекты по освоению лесов, согласовывают с нашими специалистами», — сказал Кузюров.
Спикер заверил, что специалисты Минлесхоза Татарстана тщательно контролируют сохранность деревьев на этих территориях. «Рекреационная нагрузка на лес возрастает, но и людям нужен отдых на природе. Мы относимся к этому с пониманием», — подчеркнул Кузюров.
Глава Минлесхоза РТ отметил, что в целом в этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета региону было выделено финансирование в размере 96 млн рублей. Средства были направлены на работы по лесовосстановлению, формированию запаса семян лесных насаждений, закупку лесопожарной, лесокультурной техники и оборудования.
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