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Минлесхоз Татарстана предупредил о риске лесных пожаров осенью
По прогнозам специалистов Министерства лесного хозяйства Татарстана, в этом году пожароопасный сезон в лесах республики будет закрыт в середине октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Риск лесных пожаров высок и в осенний период. Просим жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Соблюдайте осторожность при уборке приусадебных участков, не сжигайте сухую траву и растительные остатки после уборки урожая, не разводите огонь в ветреную погоду и вблизи жилых домов, построек, лесных массивов, не оставляйте костры без присмотра», — предупредил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
Как уточнили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ, в прошлом году пожароопасный сезон в лесах республики был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней.
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