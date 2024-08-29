Минлесхоз Татарстана предупредил о риске лесных пожаров осенью

По прогнозам специалистов Министерства лесного хозяйства Татарстана, в этом году пожароопасный сезон в лесах республики будет закрыт в середине октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Риск лесных пожаров высок и в осенний период. Просим жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Соблюдайте осторожность при уборке приусадебных участков, не сжигайте сухую траву и растительные остатки после уборки урожая, не разводите огонь в ветреную погоду и вблизи жилых домов, построек, лесных массивов, не оставляйте костры без присмотра», — предупредил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ, в прошлом году пожароопасный сезон в лесах республики был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября, его продолжительность составила 196 дней.