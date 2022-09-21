Минлесхоз Татарстана пояснил, кому можно не оформлять электронные документы на древесину

С 2022 года татарстанцы не могут перевозить древесину без электронных сопроводительных документов. Однако в некоторых случаях их оформлять не нужно. Об этом «Татар-информу» сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Новшества 2022 года – электронный сопроводительный документ. Все электронные сопроводительные документы и данные о прекращении их действия, отчеты об использовании лесов для вырубок и заготовки древесины должны быть сформированы строго с использованием системы ЛесЕГАИС», – сказал он.

В электронные сопроводительные документы вносятся сведения о собственнике, грузоотправителе, перевозчике и получателе древесины. Кроме того, в них фиксируется объем, вид и сорт древесины, пункты отгрузки, реквизиты декларации о сделке, номер государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором перевозят древесину.

Электронный сопроводительный документ не нужно оформлять, если частник заготавливает лесоматериалы для собственных нужд или пиломатериалы были закуплены в розницу объемом до десяти кубометров.

«Электронный сопроводительный документ нужно формировать для каждого средства перевозки древесины. Его формирование станет невозможным, если система ЛесЕГАИС увидит какие-либо расхождения в сведениях о перевозимой древесине и пиломатериалах», – добавил Зарипов.

Спикер отметил, что в будущем ЛесЕГАИС предстоит стать частью Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. На ее базе будут функционировать две подсистемы: для учета древесины и сделок с ней и для обеспечения прослеживаемости древесины. Специалисты Рослесхоза уже работают над интеграцией ЛесЕГАИС в новую глобальную систему, которая заработает в тестовом режиме в начале 2023 года.