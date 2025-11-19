Минлесхоз Татарстана получил три беспилотника для мониторинга лесов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» Минлесхоз Татарстана получил еще три беспилотника для работы подведомственных учреждений. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Беспилотные летательные аппараты позволяют значительно повысить качество мониторинга и оперативность реагирования на любые происшествия в лесах республики. Мы видим, как современные технологии открывают новые возможности для защиты и охраны лесов», – рассказал начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

Минлесхоз РТ продолжает внедрять современные технологии. Для нужд лесного хозяйства приобретены три беспилотных летательных аппарата российского производства «Геоскан 801».

Ранее в этом году подведомственные учреждения министерства уже получили 28 беспилотников. Новое оборудование позволит эффективнее выполнять задачи по мониторингу состояния земель лесного фонда, обнаружению и контролю лесных пожаров, предупреждению и выявлению незаконных рубок леса.