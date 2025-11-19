news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 ноября 2025 19:15

Минлесхоз Татарстана получил три беспилотника для мониторинга лесов

Читайте нас в
Телеграм
Минлесхоз Татарстана получил три беспилотника для мониторинга лесов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» Минлесхоз Татарстана получил еще три беспилотника для работы подведомственных учреждений. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Беспилотные летательные аппараты позволяют значительно повысить качество мониторинга и оперативность реагирования на любые происшествия в лесах республики. Мы видим, как современные технологии открывают новые возможности для защиты и охраны лесов», – рассказал начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

Минлесхоз РТ продолжает внедрять современные технологии. Для нужд лесного хозяйства приобретены три беспилотных летательных аппарата российского производства «Геоскан 801».

Ранее в этом году подведомственные учреждения министерства уже получили 28 беспилотников. Новое оборудование позволит эффективнее выполнять задачи по мониторингу состояния земель лесного фонда, обнаружению и контролю лесных пожаров, предупреждению и выявлению незаконных рубок леса.

#минлесхоз рт #беспилотники #лесные пожары
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

18 ноября 2025
Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

18 ноября 2025