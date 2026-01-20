Минлесхоз Татарстана отправил в зону СВО 3,5 тыс. кубометров древесины

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала специальной военной операции работники лесной отрасли Татарстана заготовили и отгрузили в зону боевых действий более 3,5 тыс. куб. метров древесины, а также выделили семьям мобилизованных граждан свыше 30 тыс. куб. метров дров.

Активное участие в этой работе принимают подведомственные учреждения из районов республики, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Поставляем для наших военнослужащих пиломатериалы и дрова в зону СВО, а также для семей военнослужащих. Мы участвуем в доставке гуманитарной помощи. То, что просят наши мобилизованные работники и другие ребята – наши друзья, военнослужащие, закупаем», – рассказал руководитель-лесничий ГКУ «Азнакаевское лесничество» Эдуард Чикуров.

По его данным, только Азнакаевский лесхоз и Азнакаевское лесничество отправили шефской помощи более чем на 2 млн рублей.

«Отправили три автомобиля «УАЗ» и «Нива», генераторы, мотоциклы, супы быстрого приготовления, окопные свечи, теплые вещи. Кроме того, мы привозим из зоны СВО найденные трофеи для музеев, переданные нашими военными, – образцы одноразовых гранатометов, каски, бронежилеты, подбитые дроны», – добавил Чикуров.

В 2025 году в зону специальной военной операции Минлесхозом РТ было направлено более 700 куб. метров различных пиломатериалов для строительства блиндажей и других фортификационных сооружений. В Лисичанск и Рубежное были направлены несколько партий пиломатериалов в объеме 150 куб. метров.