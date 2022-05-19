Минлесхоз Татарстана оцифрует лесные насаждения в республике

В мае Фонд пространственных данных РТ планирует начать работу по оцифровке лесных насаждений Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

«В этом месяце Фонд пространственных данных РТ планирует начать работу по оцифровке лесных насаждений Татарстана для выявления бесхозных лесов и заброшенных сельскохозяйственных и пахотных угодий», — сказано в сообщении.

Поиск подобных участков начнется с Нижнекамского района. Полученную информацию специалисты обработают и оцифруют. В дальнейшем оцифрованные данные будут использоваться в работе Министерства земельных и имущественных отношений, а также Министерства лесного хозяйства РТ.