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Экология
19 мая 2022  02:52

Минлесхоз Татарстана оцифрует лесные насаждения в республике

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В мае Фонд пространственных данных РТ планирует начать работу по оцифровке лесных насаждений Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

«В этом месяце Фонд пространственных данных РТ планирует начать работу по оцифровке лесных насаждений Татарстана для выявления бесхозных лесов и заброшенных сельскохозяйственных и пахотных угодий», — сказано в сообщении. 

Поиск подобных участков начнется с Нижнекамского района. Полученную информацию специалисты обработают и оцифруют. В дальнейшем оцифрованные данные будут использоваться в работе Министерства земельных и имущественных отношений, а также Министерства лесного хозяйства РТ.

 

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