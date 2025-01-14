В Минлесхозе РТ объяснили, как теплая зима повлияет на непарного шелкопряда

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аномально-теплая зима не окажет существенного негативного влияния на развитие очагов непарного шелкопряла в лесах Татарстана в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«По итогам обследования, проведенного в осенний период 2024 года, установлено, что в 2025 году нет угрозы ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений. Поэтому было принято решение не проводить мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда», – отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

В прошлом году мероприятия по ликвидации очагов вредителя прошли на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств на общей площади 12,2 тыс. га. Обработка лесных насаждений проводилась наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата.

«Безусловно, теплая зима может повлиять на увеличение численности вредителей леса, и не только шелкопряда. Но пока сложно говорить об этом, зима еще не закончена, могут наступить морозы, а после - весенние заморозки», - отметил Сенгатуллин.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, по итогам осенних обследований яйцекладки вредителя были обнаружены в ничтожно малом количестве. Поэтому, несмотря на теплую зиму, у специалистов нет особых опасений по поводу размножения прожорливых гусениц в этом году.

Однако в течение этого года работники лесничеств и Центра защиты леса РТ будут проводить регулярный мониторинг и учет вредителей леса.

«Запланирован комплекс лесохозяйственных мероприятий, направленных на сохранение положительной динамики санитарной и лесопатологической ситуации в Татарстане», – добавили в пресс-службе.