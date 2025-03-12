Минлесхоз Татарстана обновит парк техники для заготовки и переработки древесины

Сортиментовоз с гидроманипуляторами на базе «КАМАЗа»

Фото: kamaz.ru

Парк лесозаготовительной техники обновит в 2025 году Минлесхоз Татарстана благодаря государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан».

Планируется закупка 6 специальных автотранспортных средств для перевозки лесоматериалов на базе «КАМАЗа» и 10 дровокольных линий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Как пояснил начальник отдела Управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства лесного хозяйства РТ Нияз Имамиев, новая техника необходима для оптимизации процессов заготовки и переработки древесины.

«Мы продолжаем обновлять парк лесозаготовительной техники и оборудования. Сортиментовозы с гидроманипуляторами на базе «КАМАЗа» позволят эффективно организовать транспортировку древесины и значительно упростят процесс ее загрузки и разгрузки. Дровокольные линии обеспечат высококачественное и быстрое производство дров, что, в свою очередь, поспособствует повышению общей производительности труда», – отметил он.

Новое оборудование улучшит условия труда работников лесной отрасли.

«Создание комфортных и безопасных условий – приоритетное направление. Мы стремимся к тому, чтобы наши сотрудники могли работать с максимальной эффективностью и при минимальных рисках», – подчеркнул Имамиев.