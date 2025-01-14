Минлесхоз Татарстана назвал самые востребованные услуги в 2024 году

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В Министерство лесного хозяйства Татарстана за прошлый год поступило 17,2 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг, в том числе 15,6 тыс. заявлений было подано в электронном виде. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Показатели на уровне 2023 года. Самыми востребованными остаются заявления на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, оформление лесных деклараций и отчетов об использовании лесов, а также отчетов по лесохозяйственным мероприятиям», - пояснил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Министерство лесного хозяйства РТ оказывает 14 государственных услуг, все они переведены в электронный вид. Подать заявление можно, обратившись в ведомство, МФЦ или на едином портале государственных и муниципальных услуг России, а также на портале госуслуг РТ.

«С 1 января 2025 года можно получить услугу также через Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса», – отметил Ильгизар Зарипов.