Минлесхоз Татарстана назвал районы с наибольшим числом возгораний возле леса

В Татарстане с начала пожароопасного сезона в лесах зафиксированы 393 термические точки и 234 случая возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Об этом «Татар-информу» сообщили в региональной диспетчерской службе ГБУ РТ «Лесопожарный центр».

Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Нижнекамском (30 случаев), Муслюмовском (17), Лаишевском (16) и Елабужском (12) муниципальных районах.

«Лесных пожаров не допущено – все возгорания были оперативно ликвидированы», – отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

В настоящее время на территории Республики Татарстан действует третий класс пожарной опасности в лесах, отметил он.

«Риск лесных пожаров высок и осенью, поэтому ситуация находится под постоянным контролем. Мы усилили патрулирование лесных массивов, особенно вблизи населенных пунктов и садоводческих товариществ. Просим жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать о любых возгораниях по телефону 112», – сказал Сенгатуллин.

Пожароопасный сезон в лесах в Республике Татарстан будет официально закрыт после установления устойчивой дождливой погоды. Ориентировочно это произойдет в середине октября.