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Минлесхоз Татарстана назвал районы с наибольшей угрозой лесных пожаров
В этом году на территории Татарстана зарегистрировано более 1050 термических точек и 870 случаев возгораний на территориях, приграничных к лесному фонду. Число возгораний выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
«На аналогичную дату прошлого года в республике было зафиксировано более 430 термических точек и более 300 случаев возгораний. Возле лесов горит сухая трава и камыш, такие происшествия зачастую случаются по вине людей», – отметили в ведомстве.
Наибольшее количество возгораний в этом году зафиксировано в Нижнекамском, Альметьевском, Тукаевском, Чистопольском и Мамадышском районах. Также в 2023 году зарегистрирован один лесной пожар на площади 0,5 гектара в Альметьевском районе. Огонь вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов и перекинулся в лесной фонд.
В министерстве напомнили, что ограничения на пребывание людей в лесах сняли в середине августа. Однако, несмотря на снижение класса пожарной опасности, ведется системный мониторинг пожароопасной обстановки. Лесные пожары могут возникнуть и в осенний период. При необходимости запрет на посещение лесов может быть возобновлен. В прошлом году пожароопасный сезон в лесах был закрыт 15 октября.
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