Минлесхоз Татарстана назвал причину снижения количества возгораний возле лесов

С начала года в Татарстане зарегистрированы 265 термических точек и 151 возгорание на землях, граничащих с лесным фондом, на общей площади 4 га. В этом сезоне по сравнению с прошлым годом число термоточек сократилось почти в четыре раза, а количество возгораний – в пять с лишним раз. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Минлесхозе РТ.

«В этом году были зафиксированы два лесных пожара на землях ООПТ на площади более 2 га. На землях лесного фонда ни одного пожара не зарегистрировано. Пожароопасный сезон в лесах проходит в штатном режиме, этому способствуют погодные условия», – отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, в этом году в республике два раза вводились ограничения на пребывание граждан в лесах и на въезд в них транспортных средств. Они действовали в период с 14 июня по 25 июля. Для сравнения, в прошлом году из-за жары, засухи и в связи с высоким классом пожарной опасности в лесах Татарстана такие ограничения вводились шесть раз. Они действовали до 16 октября.

Напомним, в Татарстане реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.