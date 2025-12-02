Минлесхоз Татарстана назвал главную задачу в новом лесокультурном сезоне

Главная задача Минлесхоза РТ в предстоящем лесокультурном сезоне 2026 года – недопущение пожаров в лесах. Об этом заявил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Наша главная задача – пройти пожароопасный период. Это самая главная задача для всех муниципалитетов. На сегодняшний день начали разработку сводного плана пожаротушения по всем лесничествам. Он будет утверждаться Раисом Татарстана», – рассказал он.

По данным Кузюрова, на авиапатрулирование лесов республики в прошедшем пожароопасном сезоне было зарезервировано около 15 млн рублей. Еще 1,5 млн рублей было зарезервировано на локализацию и ликвидацию пожаров. На предстоящий сезон будут заложены средства в аналогичных объемах.