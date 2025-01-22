Минлесхоз Татарстана направил в зону СВО более 2 тыс. кубометров древесины

Работники лесной отрасли Татарстана заготовили и отгрузили древесину в зону специальной военной операции в объеме более 2 тыс. куб. метров, а также выделили более 17 тыс. куб. метров дров для нужд семей мобилизованных. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства лесного хозяйства РТ в Казани руководитель ведомства Равиль Кузюров.

«Предоставлены лесоматериалы в объеме 240 кубометров. Данная работа ведется на постоянной основе. Для оказания содействия по формированию фонда семян лесных растений в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях министерством направлены семена сосны обыкновенной массой более 32 килограммов», — сказал он.

Кузюров отметил, что в 2023 году по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова о содействии в проведении акции «Аллея памяти» Минлесхозом РТ была организована доставка саженцев и собранной подведомственными учреждениями гуманитарной помощи в ДНР.