Минлесхоз Татарстана намерен возродить семейные династии лесников республики

Фото: Наталья Рыбакова/ИА "Татар-информ"

Семейные династии лесников намерен возродить Минлесхоз Татарстана. Об этой инициативе рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров во время рабочей поездки в Кукморский район.

«На сегодняшний день есть закон о госслужбе, который четко регулирует конфликт интересов и запрещает родственные связи на работе. Он распространяется на все отрасли, в том числе и на лесные. В прошлые годы, в советские времена, целыми семьями работали в лесной отрасли люди. Мы считаем, что это очень хорошая форма. Профессия лесника — это не только выполнение своих обязанностей, но и служение лесу. В лес идут работники, которые любят природу. Когда этот закон позволял, чтобы работали семейными династиями, преемственность сохранялась, и текучесть кадров практически отсутствовала», — сказал он.

Министр отметил, что очень важно возродить эту практику. Данная инициатива была поддержана Президентом РТ. Два месяца назад состоялась встреча с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

«Мы озвучили свои инициативы, нас поддержали, сейчас идут консультации с Минтрудом РФ, Минприроды РФ, в них участвует и силовой блок, антикоррупционное управление аппарата Президента. Надеемся, что добьемся своего и законодательно закрепим, возродим форму, когда отец и сын смогут работать хотя бы в дальних лесничествах», — отметил Кузюров.

Согласно данным министра, в республике немало семейных династий, работающих в лесном хозяйстве, как минимум 57.