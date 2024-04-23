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Минлесхоз РТ сообщил о перевыполнении плана по восстановлению леса на протяжении 5 лет
Пятое место среди регионов ПФО занял Татарстан по главному целевому индикатору – отношению лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений по итогам 2023 года. На протяжении последних лет в республике данный показатель ежегодно перевыполняется, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.
По данным ведомства, в 2023 году в Татарстане были проведены лесовосстановительные работы на площади 3,6 тыс. га. Из них посадка лесных культур проведена на площадки 1,4 тыс. га, работы по лесоразведению – на 106 га, комбинированному лесовосстановлению – на 4 га и естественному лесовосстановлению – на 2 тыс. га.
«Показатель "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" составил 163,5% при плановом значении 90,3%», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
По словам спикера, в республике уделяется особое внимание вопросам лесовосстановления и лесоразведения.
«Один из наших главных приоритетов – обеспечение качественных работ с соблюдением установленных правил и календарных сроков», – подчеркнул Кузюров.
В этом году плановое значение индикатора «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» должно составить 100%. Эта задача, поставленная Федеральным агентством лесного хозяйством, будет выполнена, заверяют в Минлесхозе РТ.
Стоит отметить, что на протяжении последних пяти лет в республике данный индикатор перевыполнялся – в 2019 году на 5,5%, в 2020 году – на 109,2%, 2021 году на 80,3%, в 2022 году – на 70,6% и в 2023 году – на 73,2%. В настоящее время в этом году в республике выполнены работы по лесовосстановлению на площади 200 га.
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