Минлесхоз Татарстана: На одного жителя республики приходится более 280 деревьев

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Татарстан относится к малолесным регионам России, всего 17,7% территории республики покрыто лесными насаждениями. На каждого татарстанца приходится более 280 деревьев. Об этом рассказали в Минлесхозе РТ.

В то же время регион имеет хороший показатель качества заботы о лесах: около 70% лесных участков полностью удовлетворяют лесохозяйственным требованиям.

«По данным первого цикла государственной инвентаризации лесов, площадь молодняка составляет 44,3%. Это результат как естественного зарастания земель, в том числе после вырубок, так и естественного лесовосстановления путем посадки сеянцев и саженцев», — отметил директор филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев.

Большую часть (80%) площади РТ занимают лиственные деревья, чаще всего можно встретить липу, березу, осину, клен и сосну.

В республике активно проводятся работы по лесовосстановлению и лесоразведению, в том числе в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.