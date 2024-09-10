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Минлесхоз Татарстана проведет осенние обработки леса от непарного шелкопряда
Осенний учет численности непарного шелкопряда проводят в настоящее время работники лесничеств и Центра защиты леса РТ. По его итогам специалисты примут решение о том, какие мероприятия по уничтожению вредителя леса будут проведены в 2025 году. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«В июне этого года прошли мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств на площади 12,2 тыс. га. Обработка лесных насаждений проведена наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата. Ее эффективность составила 92%, это высокий показатель», - сказал он.
Как уточнил «Татар-информу» заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин, после проведения весенних обработок леса от вредителя на юго-востоке республики летом лесники республики обнаружили новые очаги.
«Новые очаги появились в Нижнекамском и Альметьевском районах. Сейчас Центр защиты леса проводит обследование, которое специалисты должны завершить до конца октября. По его итогам будет подготовлена документация. Если яйцекладки будут обнаружены, то обработки в 2025 году будут проведены», - сказал он.
Спикер заметил, что обработки от очагов непарного шелкопряда в лесах Татарстана проводятся уже два года подряд. Также в этом году в некоторых лесничествах республики осенью опять будут проведены работы по нефтеванию яйцекладок непарного шелкопряда на тех участках, где нельзя проводить обработку другим способом. Так, вблизи 300 метров от населенных пунктов и вокруг водоохранных зон обрабатывать зеленые растения пестицидами нельзя.
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