Минлесхоз Татарстана будет оказывать три востребованные госуслуги круглосуточно

За год Министерство лесного хозяйства Татарстана получило 20,3 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг. Около 18,5 тыс. из них поданы в электронном виде. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Количество оказанных государственных услуг за год увеличилось на 11%. Также более чем на треть увеличилась доля оказанных электронных услуг. Самые популярные услуги – прием лесных деклараций и отчетов, а также предоставление права заготовки древесины для собственных нужд граждан», – отметил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Как пояснили в пресс-службе, министерство оказывает 14 государственных услуг. В скором времени три из них будут предоставляться круглосуточно.

«В ближайшем будущем планируем ввести режим работы 24/7 для трех востребованных госуслуг. Это предоставление выписок из государственного лесного реестра, прием отчетов, лесных деклараций и предоставление права заготовки древесины для собственных нужд граждан. Работа по заявкам граждан будет стартовать с момента ее подачи, невзирая на раннее утро или поздний вечер, выходной или праздничный день», – отметил Зарипов.

Минлесхоз Татарстана оказывает такие услуги, как предоставление лесных участков в аренду по результатам аукциона и без проведения торгов, предоставление лесного участка в безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, экспертиза проекта освоения лесов, предоставление права заготовки древесины и подготовка проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд и другие. Подать заявление на получение той или иной услуги можно на портале госуслуг РФ.