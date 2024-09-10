Минлесхоз сообщил о старте акции «Чистые леса Татарстана»

Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал в республике. Его участники расчистят лесопосадки от мусора, сухостоя и валежника. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Осенний этап акции начался 9 сентября. В его рамках будут проведены работы по очистке территории лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, ремонту и обустройству аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесу», – рассказал спикер.

По итогам весеннего этапа акции «Чистые леса Татарстана», прошедшего с 22 апреля по 22 июня, из лесного фонда республики было собрано и вывезено 0,4 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 2,6 тыс. кубометров сухостоя и валежника. К акции присоединились 10 тыс. человек.

Основная цель акции – создание благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах. Проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».