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Минлесхоз сообщил о старте акции «Чистые леса Татарстана»
Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал в республике. Его участники расчистят лесопосадки от мусора, сухостоя и валежника. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.
«Осенний этап акции начался 9 сентября. В его рамках будут проведены работы по очистке территории лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, ремонту и обустройству аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесу», – рассказал спикер.
По итогам весеннего этапа акции «Чистые леса Татарстана», прошедшего с 22 апреля по 22 июня, из лесного фонда республики было собрано и вывезено 0,4 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 2,6 тыс. кубометров сухостоя и валежника. К акции присоединились 10 тыс. человек.
Основная цель акции – создание благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах. Проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».
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