Минлесхоз сообщил о новых очагах непарного шелкопряда в лесах Татарстана

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В этом году проведены мероприятия по ликвидации непарного шелкопряда в Бавлинском, Бугульминском, Болгарском, Азнакаевском и Лениногорском лесничествах на общей площади 12,2 тыс. га, однако обнаружены новые очаги вредителя. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В настоящее время лесоводами проводятся обследования новых очагов непарного шелкопряда. По предварительным данным, общая площадь по республике составляет 61,8 тыс. га. По предварительным данным, новые очаги отмечены в Альметьевском, Заинском, Нижнекамском районах», – рассказали в пресс-службе.

Обработка лесных насаждений в этом сезоне проведена наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата.

«В июле была проведена оценка эффективности выполненных мероприятий по ликвидации очагов вредителей леса. По итогам обследования эффективность составила 92%, это высокий показатель», – отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Более точные данные об эффективности проведенных мероприятий и новых очагах вредителя будут известны в осенний период. Специалистами лесной отрасли начаты работы по подготовке документации для проведения мероприятий по ликвидации очагов непарного шелкопряда.