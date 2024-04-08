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Минлесхоз сообщил о готовности Татарстана к новому пожароопасному сезону в лесах
Республика Татарстан признана готовой к пожароопасному сезону в лесах в 2024 году. Такое заключение было дано по итогам проверки, проведенной специалистами Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.
«Комиссия осмотрела лесопожарные станции Камского, Мамадышского, Елабужского, Альметьевского, Бугульминского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского и Нижнекамского лесхозов. В ходе проверок было уделено внимание укомплектованности лесопожарных станций техникой, оборудованием и другими средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, состоянию зданий и сооружений, подготовке личного состава и наличию технической документации», — отметил он.
Кроме того, был проверен сводный план тушения лесных пожаров на территории Татарстана. При лесхозах республики работают 20 лесопожарных станций, еще пять лесопожарных станций созданы при ГБУ «Лесопожарный центр».
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