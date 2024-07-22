Минлесхоз Татарстана сообщил о двух пожарах на особо охраняемых территориях

С начала года лесники Татарстана зарегистрировали 245 термических точек и 148 случаев возгораний. По сравнению с прошлым годом число термоточек меньше в четыре раза, а количество возгораний сократилось в пять раз. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Наибольшее количество возгораний в этом году зафиксировано в Лаишевском, Елабужском и Чистопольском районах. В связи с высоким классом пожарной опасности в лесах было усилено патрулирование лесных массивов – с неба и земли лесных пожаров на территории лесного фонда не зарегистрировано. Однако произошли два пожара на землях особо охраняемых природных территорий на общей площади 2,15 га», – сообщил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, возгорания случились на территории национального парка Нижняя Кама и на территории Волжско-Камского заповедника.

Сенгатуллин напомнил, что в республике продолжает действовать ограничение на пребывание граждан в лесах, введенное с 5 июля. Оно касается территорий, расположенных на землях лесного фонда.

Минлесхоз РТ напомнил, что в лесах категорически запрещается оставлять или сжигать мусор, поджигать сухую траву, разводить костры в необорудованных местах, бросать на землю непотушенные спички и окурки, использовать неисправный транспорт, выдающий искры, а также пиротехнику.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, следует сообщить об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95.