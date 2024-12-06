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Минлесхоз сообщил о двукратном сокращении фактов незаконных рубок в Татарстане
С начала года в Татарстане зафиксировано 52 случая незаконных рубок лесных насаждений. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 486 куб. метров. Такие данные привел сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Динамика показателей с 2014 по 2024 год показывает снижение объема незаконно заготовленной древесины. В Татарстане нет рубок промышленного масштаба. Случаи незаконной рубки деревьев связаны с нарушениями, возникающими из-за незнания лесного законодательства или рубки сухостойных деревьев вместо разрешенного сбора валежника», — пояснил он.
По данным Кузюрова, в этом году количество незаконных рубок лесных насаждений уменьшилось на 51% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
«Борьба с правонарушениями в области лесных отношений — приоритетное направление нашей работы. С начала года лесные инспекторы провели более 34 тыс. патрулей в лесах, составили свыше 140 административных протоколов, наложили штрафы на 904 тыс. рублей», — сообщил глава Минлесхоза РТ.
Наиболее часто участники патрулей выявляют нарушения правил использования лесов и правил санитарной безопасности.
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