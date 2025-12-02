Минлесхоз РТ: Закон об изменении расчетной лесосеки позволит оздоровить лес

Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», допускающий увеличение расчетной лесосеки, должен быть принят во втором чтении до конца этого года. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Ждем в этом году принятия во втором чтении законопроекта, который был инициирован нами при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и который наделит наши лесхозы правом проведения рубок спелых перестойных насаждений», – рассказал он.

Кузюров заметил, что законопроект станет большим подспорьем для изъятия переспелых лесных культур. «Мы 1 млн кубометров недорубаем ежегодно. Лесной кодекс от 2027 года гласит, что право на уборку спелых перестойных насаждений есть только у лесного арендатора – частного бизнеса. Государственные учреждения этим правом обделены», – пояснил он.

Равиль Кузюров добавил, что хвойные насаждения в лесах Татарстана составляют всего 22%. Большую часть составляют мягколиственные породы.

«У любого насаждения, как у человека, есть свой возраст, накапливаются свои болячки», – подчеркнул министр.

По его словам, в лесах скопилось много неликвидной древесины, которую невозможно продать. «Леса должна быть здоровыми», – заметил Кузюров.

Он также отметил, что законодательная инициатива позволит на высвобожденных площадях высадить молодые саженцы.