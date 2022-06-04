Минлесхоз РТ: Забота о чистоте лесов влияет на окружающую среду и культуру людей

К акции «Чистые леса Татарстана», приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды, присоединились специалисты Министерства лесного хозяйства РТ, ГКУ РТ «Пригородное лесничество» и ГБУ РТ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Силами участников акции на данной площадке было собрано 2 куб. метра твердых бытовых отходов, сложено на перегнивание 60 куб. метров сухостоя и валежника.

Фото: © предоставлено пресс-службой Минлесхоза РТ

«Леса по сути являются экологическим каркасом территорий, они регулируют состав атмосферы, сохраняют чистоту вод, защищают почву от водной и ветровой эрозии. Лес – самый мощный поглотитель углекислого газа и основной поставщик кислорода <...>. Именно леса играют основополагающую роль в создании экологически чистой среды», — подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Фото: © предоставлено пресс-службой Минлесхоза РТ

«Конечно, цель акции "Чистые леса Татарстана" не только создание благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, но и формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе», – отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Мосунов.

Весенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал 18 апреля и продлится до 18 июня. По данным на текущий момент, из лесного фонда республики было собрано и вывезено 2,3 тыс. куб. метров ТБО.