В лесах Татарстана за год выявили 95 случаев нарушения лесного законодательства

В лесах Татарстана государственными лесными инспекторами в прошлом году проведено более 31 тыс. патрулей и 9 надзорных мероприятий. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии в Казани.

«Выявлено 95 случаев нарушения лесного законодательства, сумма нанесенного лесному фонду вреда составила более 13,5 млн рублей. Выявляемость нарушителей составляет 96%, а взыскиваемость вреда – 97% или 11,8 млн рублей», – отметил он.

По возбужденным делам об административных правонарушениях государственными лесными инспекторами Татарстана вынесено 133 постановления о привлечении к административной ответственности. Наложены штрафы на общую сумму 1 млн 50 тыс. рублей, ведется работа по их взысканию.

Совместная итоговая коллегия Минэкологии и Минлесхоза РТ проходит в ИТ-парке им. Б.Рамеева с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина и заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслава Спиренкова.