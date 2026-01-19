За год в Татарстане работы по воспроизводству лесов проведены на 5,3 тыс. га

На сегодняшний день леса Татарстана занимают более 1,6 млн гектаров, лесистость составляет 22,5 %. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии министерства в Казани.

«В отчетном году деятельность лесного хозяйства была направлена на реализацию регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". Ключевым показателем проекта является отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Плановое значение показателя составляло 100%, он успешно перевыполнен», – рассказал он.

Был исполнен и второй индикатор регионального проекта «Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса». По итогам обследования, проведенного специалистами лесной отрасли, лесные культуры на общей площади 2,5 тыс. гектаров были переведены в земли, на которых расположены леса.

«До 2030 года перед нами стоит задача достижения соответствующих значений по трем основным показателям», – сказал Кузюров.

В прошлом году лесовосстановительные работы на землях лесного фонда проведены на площади 2,8 тыс. гектаров, в том числе в ходе национального проекта «Экологическое благополучие» – 1,6 тыс. гектаров.

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова действует отраслевая программа "Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан", на основании которой при взаимодействии с Минсельхозом РТ проведены работы по созданию защитных противоэрозионных насаждений на площади 902 гектара. Также подведомственными министерству учреждениями проведена работа по закладке защитных лесных насаждений в порядке компенсации выбросов парниковых газов на площади 1100 гектаров», – отметил Кузюров.

Кроме того, в течение 2025 года были проведены работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 533 гектара.

«С учетом всех работ по закладке защитных насаждений и лесных культур, в прошлом году работы по воспроизводству лесов и лесоразведению проведены на площади 5,3 тыс. гектаров», – сказал Кузюров.

Совместная итоговая коллегия Минэкологии и Минлесхоза РТ проходит в ИТ-парке им. Б.Рамеева с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина и заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслава Спиренкова.