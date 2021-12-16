Минлесхоз РТ за год оцифровал все десять государственных услуг

В этом году в Татарстане реализован проект по переводу государственных услуг, оказываемых Министерством лесного хозяйства РТ, в электронный вид. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Были оцифрованы все десять государственных услуг. Это предоставление лесного участка в аренду по результатам аукциона, предоставление лесного участка в безвозмездное пользование, экспертиза проекта освоения лесов, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений и другие. Реализация данного проекта позволила повысить удовлетворенность граждан государственными услугами и снизить издержки бизнеса при взаимодействии с государством», — сказал он.

В среднем Министерство лесного хозяйства РТ оказывает 8 тыс. услуг в год. В ближайшем будущем планируется повысить качество оказываемых государственных услуг и сократить сроки их предоставления, отметил Кузюров.