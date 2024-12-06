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Минлесхоз РТ: Холодная зима могла бы помочь в борьбе с шелкопрядом
Нашествие непарного шелкопряда отмечается в последние три года в лесах Татарстана. Однако по итогам осеннего учета принято решение не проводить обработку деревьев от вредителя в новом году. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В июне этого года были проведены мероприятия по ликвидации очагов вредителя на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств на площади 12,2 тыс. гектаров. Обработка лесных насаждений проводилась наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата», — рассказал он.
Осенью специалисты филиала Центра защиты леса РТ провели осенний учет непарного шелкопряда, по результатам которого установлено, что в следующем году обработка не требуется.
«Нет угрозы ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений», — заметил Кузюров.
Отвечая на вопросы журналистов, министр добавил, что лесники надеялись на морозы в предстоящую зиму. Холода поспособствовали бы окончательной гибели вредителя. Но отсутствие снега в декабре говорит, что эти надежды, скорее всего, не оправдаются, так как зима будет теплой.
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