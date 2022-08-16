Минлесхоз РТ предложил упростить участие лесхозов в аукционах по освоению лесосек

Для упрощения работы татарстанских лесников, необходимо увеличить объемы лесосечного фонда — участков леса, отведенных для рубок спелых и перестойных насаждений, лесовосстановительных и санитарных рубок. С соответствующей инициативой выступило Министерство лесного хозяйства РТ.

«Мы внесли законодательную инициативу, которая, надеюсь, будет принята в ближайшее время, что позволит нам по несостоявшимся аукционам заключать прямые договора с лесхозами и больше осваивать расчетные лесосеки, что позволит улучшить лесной фонд, обеспечит улучшение пожароопасной обстановки в лесах», — рассказал глава ведомства Равиль Кузюров.

Он пояснил, что государственные бюджетные учреждения — лесхозы — не являются субъектами малого бизнеса, поэтому «в какой-то части зажаты, не могут участовать в определенных аукционах».

«Нам необходимо больше осваивать лесосечный фонд и высаживать новые лесные культуры. Дело в том, что происходит старение организма всего живого и растущего. Мы хотим, чтобы эти процедуры упростились», — подчеркнул Кузюров.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, сейчас на аукционах зачастую не реализуется низкосортная и перестойная древесина, которая ухудшает санитарное состояние лесов и повышает риск возникновения пожаров.