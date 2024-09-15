Минлесхоз РТ: В республике ведется системная работа по охране и воспроизводству лесов

На сегодняшний день лесное хозяйство Татарстана – это динамично развивающаяся отрасль. В республике ведется системная работа по охране, защите и воспроизводству лесов, обеспечению неистощительного и рационального пользования лесными ресурсами. Об этом заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, поздравляя тружеников и ветеранов лесного комплекса с Днем работника леса.

Министр подчеркнул, что в нашем регионе реализуется курс по модернизации и цифровизации лесного комплекса, все отраслевые учреждения оснащены современной лесопатрульной, лесохозяйственной, лесопожарной и лесозаготовительной техникой.

«Безусловно, высоких результатов удается достичь во многом благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и Федерального агентства лесного хозяйства», - отметил он.

Спикер также подчеркнул, что труд работников и ветеранов отрасли - залог экологического благополучия и устойчивого развития Татарстана.

«Я искренне признателен каждому из вас за преданность своему делу, ответственность и слаженную, плодотворную работу на благо нашей родной республики. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженности, леса Татарстана остаются зелеными легкими, источником чистого воздуха, местом отдыха и вдохновения для миллионов людей», - сказал он.

Особые слова благодарности Кузюров выразил ветеранам лесной отрасли, которые своим многолетним трудом заложили прочный фундамент для развития лесного хозяйства.

«Ваш опыт и мудрость являются бесценным наследием, которое передается молодым специалистам», - заверил спикер.

В завершении министр пожелал всем, чья жизнь связана с лесной отраслью, крепкого здоровья, счастья, успехов, неиссякаемой энергии и успехов в достижении поставленных целей.