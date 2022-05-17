Минлесхоз РТ в пожароопасный сезон усилит авиапатрулирование лесов

В пожароопасный сезон 2022 года авиапатрулирование лесного фонда Татарстана будет усилено в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-тура на лесопожарную станцию в селе Высокая Гора директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.

«Авиапатрулирование ведется по трем маршрутам. Оно проводится по всей территории республики. На 2022 год запланировано 269 летных часов, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году было проведено 192 летных часа», — пояснил специалист.

Минлесхоз РТ заключил контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда с ООО «Авиакомпания Восход». Всего авиационный мониторинг охватывает площадь в 1,2 млн гектаров.

В этом году пожароопасный сезон открыт 25 апреля и продлится в регионе до 15 октября. Впрочем, в зависимости от погодных условий он может завершиться раньше или позже.

Как пояснили в пресс-службе Минлесхоза РТ, усиление авиапатрулирования связано с увеличением финансирования в регионах мероприятий по охране лесов от пожаров.