Минлесхоз РТ: В 2025 году пожароопасный сезон в лесах из-за жары увеличился до 197 дней

Средняя продолжительность пожароопасного периода в лесах Татарстана за последние пять лет составляет 191 день. В прошлом году он длился 197 дней. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговой коллегии в Казани.

«В прошлом году пожароопасный сезон в лесах Республики Татарстан в связи с наступлением устойчивой теплой погоды и схода снежного покрова был открыт 31 марта. До начала пожароопасного сезона были проведены выездные совещания и видеоконференции с участием главы каждого муниципального района по вопросам подготовки к предстоящему пожароопасному сезону», – рассказал он.

Безопасность в лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций второго типа в составе ГБУ «Лесхоз», 5 лесопожарных станций третьего типа в составе ГБУ «Лесопожарный центр» и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. Был заключен контракт на оказание услуг по авиапатрулированию лесного фонда по 4 утвержденным маршрутам. Было проведено 54 авиапатруля общей продолжительностью 264 часа.

«В прошлом году в связи с жаркой погодой и с установлением высоких классов пожарной опасности в лесах пришлось принять экстренные меры. Для обеспечения пожарной безопасности в лесах постановлением Кабмина РТ было введено ограничение пребывания граждан в лесах», – отметил Кузюров.

За год зафиксировано 421 возгорание на землях возле леса в республике. Благодаря слаженной работе инспекторов, лесоводов и представителей муниципальных районов в 2025 году чрезвычайных ситуаций не было, подчеркнул Кузюров.

Совместная итоговая коллегия Минэкологии и Минлесхоза РТ проходит в ИТ-парке им. Б.Рамеева с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина и заместителя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслава Спиренкова.