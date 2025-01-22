Минлесхоз РТ в 2025 году не будет проводить обработки леса от непарного шелкопряда

В прошлом году специалисты лесной отрасли Татарстана провели мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда в Бавлинском, Бугульминском, Болгарском, Азнакаевском и Лениногорском лесничествах на общей площади более 12 тыс. га. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии Минлесхоза РТ в Казани глава ведомства Равиль Кузюров.

«В осенний период специалистами филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Республики Татарстан" проведен осенний учет численности непарного шелкопряда, по результатам которого установлено, что в 2025 году нет угрозы ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов не требуется», — сказал он.

Также для снижения лесопатологической напряженности в лесах в прошлом году в республике были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 2,4 тыс. га. При выборе участков для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в приоритете остаются участки около населенных пунктов и детских оздоровительных лагерей, заметил Кузюров.